Taylor Swift | esce nuovo album “Fearless Taylor' s Version”

MILANO (ITALPRESS) – esce oggi "Fearless (Taylor's Version)", il nuovo album di Taylor Swift. Il disco è uno dei primi progetti discografici della cantante, completamente ri-registrato con l'aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano "Today Was A Fairytale", parte del film "Appuntamento Con L'amore", e 6 canzoni completamente inedite. (ITALPRESS).

