Stasera in tv, 9 aprile 2021: Canzone segreta e Le Iene (Di venerdì 9 aprile 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 9 aprile 2021 sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in TV 9 aprile 2021 La programmazione serale di venerdì 9 aprile 2021 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre una nuova puntata di Canzone segreta. Canale 5 propone una replica di Ciao Darwin, mentre Rete4 un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Le Iene su Italia 1. Se, invece, avete voglia di godervi un bel film, potete sintonizzarvi su TV8, dove va in onda Lo Hobbit - La desolazione di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 9sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv?in TV 9La programmazione serale di venerdì 9è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre una nuova puntata di. Canale 5 propone una replica di Ciao Darwin, mentre Rete4 un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Lesu Italia 1. Se, invece, avete voglia di godervi un bel film, potete sintonizzarvi su TV8, dove va in onda Lo Hobbit - La desolazione di ...

CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 9 aprile 2021 ? Nikita, Il sole a mezzanotte o Van Helsing? Ecco i… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 9 aprile 2021 ? Nikita, Il sole a mezzanotte o Van Helsing? Ecco i… - zazoomblog : Stasera in TV 9 aprile cosa vedere: Canzone Segreta o Ciao Darwin - #Stasera #aprile #vedere: #Canzone… - ezguaitamacchi : Stasera (venerdì 9 aprile) ore 19 diretta FB e YouTube 'JAM TV Music Room' - 'FRANCO BATTIATO e 'La Voce del Padro… -