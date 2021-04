Seconda dose, età, sintomi gravi:?10 domande e risposte su AstraZeneca (Di venerdì 9 aprile 2021) La segnalazione di un nesso tra il vaccino anglo-svedese Vaxzevria e gli eventi collaterali trombotici rari ha richiesto una circolare di aggiornamento Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 aprile 2021) La segnalazione di un nesso tra il vaccino anglo-svedese Vaxzevria e gli eventi collaterali trombotici rari ha richiesto una circolare di aggiornamento

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli anticorpi indotti dal vaccino anti-Covid di Moderna persistono 6 mesi dopo la seconda dose del vaccino (mRNA-12… - TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - GFabrygherardi : RT @Bluefidel47: Astrazeneca La seconda dose in Francia, per gli under 50 , sarà un altro vaccino. Mestieranti pericolosi. - TELADOIOLANIUS : In Francia la seconda dose per gli under 55 non sarà #AstraZeneca Gli altri decidono e impongono di non usarlo, da… -