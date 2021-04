Scendono i positivi a La Maddalena | un solo nuovo caso nell' ultima settimana

Advertising

Rietilife : Scendono i positivi nel Reatino: sono 1.001. Oggi +34 nuovi casi ma anche 65 guariti - - foggiagol : Ripresa la preparazione in casa Foggia. Scendono a 13 i positivi - Comune_Rieti : Covid-19: aggiornamenti sulla situazione nella Città di Rieti. Residenti attualmente positivi scendono a 294.… - marinabeccuti : Protezione Civile, scendono i positivi odierni - Torinogranatait : Protezione Civile, scendono i positivi odierni -

Ultime Notizie dalla rete : Scendono positivi

il Resto del Carlino

I dati sul coronavirus a La Maddalena.i contagi a La Maddalena che ora conta 11 casi di coronavirus, 10 in meno rispetto all'... Rinnovo il nostro abbraccio a tutti iche in questo ...I dati sul coronavirus a La Maddalena.i contagi a La Maddalena che ora conta 11 casi di coronavirus, 10 in meno rispetto all'... Rinnovo il nostro abbraccio a tutti iche in questo ...Altri quattro morti, con il bilancio che delle vittime che sale a 1.290. Ma continua la discesa di ricoverati e nuovi casi, con il numero degli attualmente positivi che scende ancora. Questi i dati co ...Prosegue in Umbria il calo dei ricoveri e dei positivi al Covid. Secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 9 aprile, i ricoverati sono oggi 329, nove in meno di ieri, dei quali 43 (uno i ...