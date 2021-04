Samsung Galaxy A52 4G vs Realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro: confronto a 360°HDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Abbiamo con noi oggi tre smartphone dei più chiacchierati del momento: Samsung Galaxy A52 (4G), Realme 8 Pro e Redmi Note 10 Pro, tutti e tre con Snapdragon 720G e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono accomunati dall’assenza di connettività 5G, una scelta singolare dei brand che hanno deciso di affiancarli ad ulteriori modelli compatibili con le reti di nuova generazione, questo però ha permesso di mantenere bassi i costi privilegiando altri aspetti come gruppo fotografico e display. Ma quale sarà il migliore? Scopriamo in questo confronto. INDICE SCHEDE TECNICHE DIFFERENZE PRINCIPALI COMPARTO FOTOGRAFICO QUALE COMPRARE Realme 8 Pro è disponibile online da ePrice a 255 euro. Samsung Galaxy A52 è disponibile online ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Abbiamo con noi oggi tre smartphone dei più chiacchierati del momento:A52 (4G),8 Pro e10 Pro, tutti e tre con Snapdragon 720G e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono accomunati dall’assenza di connettività 5G, una scelta singolare dei brand che hanno deciso di affiancarli ad ulteriori modelli compatibili con le reti di nuova generazione, questo però ha permesso di mantenere bassi i costi privilegiando altri aspetti come gruppo fotografico e display. Ma quale sarà il migliore? Scopriamo in questo. INDICE SCHEDE TECNICHE DIFFERENZE PRINCIPALI COMPARTO FOTOGRAFICO QUALE COMPRARE8 Pro è disponibile online da ePrice a 255 euro.A52 è disponibile online ...

Advertising

HDblog : Samsung Galaxy A52 4G vs Realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro: confronto a 360° - Tuttoinfor : Samsung ritorna nel mercato dei PC con grande forza, presentando il Galaxy Book S, che grazie agli amici di PlaySto… - Digital_Day : Questa webapp trasforma il tuo iPhone in uno smartphone Samsung Galaxy. Da provare - PlanetR7_ : Samsung, è l'anno dei pieghevoli: Z Fold 3 e Flip 2 in arrivo, ma niente Lite - TuttoTechNet : Notebook gaming Lenovo, PC All In One HP e Samsung Galaxy S20 FE sono le migliori offerte Amazon di oggi #amazon -