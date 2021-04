Qualcosa sta cambiando... (Di venerdì 9 aprile 2021) ilGiornale.it Ci siamo! Dalla prossima settimana cambieremo faccia, logo e struttura. Ti aspettiamo: contribuisci anche tu con le tue idee Il 2020 è stato un anno diverso. Da un lato la pandemia ha frenato, rallentato, rarefatto le nostre attività. Le scene delle strade vuote e delle saracinesche abbassate hanno riempito tv, radio e le pagine dei giornali di tutto il mondo. Da un altro punto di vista è stato un anno di accelerazione (forzata). Tantissimi meccanismi economici e non solo sono stati velocizzati. In particolare la digitalizzazione del nostro paese e di molte aziende italiane è avvenuta alla velocità della luce. Due passi molto diversi, due strade parallele in un 2020 difficile. Anche noi de ilGiornale.it abbiamo reagito alle conseguenze di questa pandemia. Lo abbiamo fatto a nostro modo, mettendo in campo tutti i progetti e le idee che già da tempo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) ilGiornale.it Ci siamo! Dalla prossima settimana cambieremo faccia, logo e struttura. Ti aspettiamo: contribuisci anche tu con le tue idee Il 2020 è stato un anno diverso. Da un lato la pandemia ha frenato, rallentato, rarefatto le nostre attività. Le scene delle strade vuote e delle saracinesche abbassate hanno riempito tv, radio e le pagine dei giornali di tutto il mondo. Da un altro punto di vista è stato un anno di accelerazione (forzata). Tantissimi meccanismi economici e non solo sono stati velocizzati. In particolare la digitalizzazione del nostro paese e di molte aziende italiane è avvenuta alla velocità della luce. Due passi molto diversi, due strade parallele in un 2020 difficile. Anche noi de ilGiornale.it abbiamo reagito alle conseguenze di questa pandemia. Lo abbiamo fatto a nostro modo, mettendo in campo tutti i progetti e le idee che già da tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa sta Blockchain e performance. Pink Noise di Francesca Fini ... sta cercando di aggiustarsi, perché il mercato sono gli stessi utenti, e loro sanno che non tutti possono avere 200 euro da spendere ogni volta che devono pubblicare qualcosa (questi sono i costi). ...

Elezioni Bologna, Grazia Guazzaloca: Isabella Conti va oltre i partiti. Serve il coraggio Perché è brava, competente, ama il territorio che sta amministrando. Chi vive la quotidianità di ... E io ne so qualcosa!". Emily Clancy, di Coalizione civica, ha bollato il dibattito sulle Comunali ...

Viaggio nell’ex borgata di San Basilio dove spopola la Raggi: qui la sindaca di Roma è al 60% “Lei (la Raggi n.d.r.) almeno qualcosa ha fatto”: è questo quello che la maggior ... Alcune case, costruite con materiali scadenti e già da diverso tempo fatiscenti, sono state arricchite con murales ...

