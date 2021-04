(Di venerdì 9 aprile 2021) Dagli allenamenti continui al weekend di gara: la settimana tipo di un pilota di MotoGP non può che essere incentrata sulla prestazione in moto. Però sarebbe un grave errore pensare ai motociclisti ...

Advertising

dinoadduci : Pol Espargaro e la passione inaspettata: “Mi piace fare l'uncinetto” - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Pol Espargaro e la passione inaspettata: “Mi piace fare l'uncinetto”) è stato pubblic… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Pol #Espargaro e la sua passione inaspettata: “Mi piace fare l' #uncinetto” - Gazzetta_it : #MotoGP #Pol #Espargaro e la sua passione inaspettata: “Mi piace fare l' #uncinetto” - infoitsport : Pol Espargarò, retroscena su Valentino Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Pol Espargaro

Un esempio: se nel paddock servisse un sarto provetto, basterebbe chiedere ache fa del punto croce una sua passione nel tempo libero.In queste ultime 7 gare sono stati, a partire da Motorland/1, 2020: Quartararo, Nakagami,, Morbidelli, Oliveira, Bagnaia, Martin. Gli ultimi tre della lista sono alla loro prima pole, ...Pol Espargaró ha rilasciato una lunga intervista a Dazn Spagna ... anche se in passato ci sono stati tanti alti e bassi – ha aggiunto Espargaro – Non dobbiamo essere per forza amici ma nel box abbiamo ...Pol Espargaro dopo la scorsa stagione ha dato l'addio alla KTM, passando alla Honda, e ha spiegato le difficoltà che ha trovato ...