Pisa | gaffe clamorosa di Pasqua | all’interno delle uova ci sono gadget dell’Empoli

(Di venerdì 9 aprile 2021) Unanon passata inosservata quella delin occasione della festa di. Come ha ammesso lo stesso club toscano, per le feste ha messo a disposizione dei tifosidi, ma dentro ad alcune c’erano, squadra rivale. I tifosi sul web silamentati, poi il chiarimento dello stesso club: “Ci scusiamo con quei tifosi che non hanno trovato i nostrinostre”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

