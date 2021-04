Piemonte in zona arancione dal 13 aprile, superiori tornano in presenza al 50%. Nota Usr (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto comunicato dal Presidente Cirio nel corso della conferenza di servizio tenutasi in data odierna, è in corso di emanazione l’Ordinanza del Ministro della salute che disporrà il passaggio della nostra Regione in zona arancione a decorrere dal 13 aprile L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto comunicato dal Presidente Cirio nel corso della conferenza di servizio tenutasi in data odierna, è in corso di emanazione l’Ordinanza del Ministro della salute che disporrà il passaggio della nostra Regione ina decorrere dal 13L'articolo .

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - Agenzia_Ansa : Dal 12 Aprile sei Regioni tornano in arancione. Sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Pi… - SkyTG24 : Covid, il Piemonte passa in zona arancione - RobertaDowney7 : RT @IlConteIT: Vivo in provincia di #Torino. Fate sapere a chi come me vive in questa zona il da farsi. Fatelo al più presto. #zonaarancio… - ginugiola : RT @infoitinterno: Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana in zona arancione. Sardegna in rosso -