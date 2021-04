Oroscopo 10 aprile 2021: Gemelli troppo impostati, Bilancia sottotono (Di sabato 10 aprile 2021) L’Oroscopo del giorno 10 aprile 2021 denota una giornata spensierata ed energica per Toro, Acquario e altri segni. Gemelli e Bilancia, invece, devono risolvere alcune questioni Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. In questo periodo siete un po’ pesanti. Cercate di essere più accondiscendenti con i vostri cari, o potreste rischiare di farli allontanare. Non siate troppo irruenti sul lavoro e, soprattutto, accettate le critiche costruttive. Se seguirete questo consiglio vedrete con il tempo i benefici. Toro. Molto presto i nati sotto questo segno intraprenderanno un momento di vita molto positivo, specie per quanto riguarda i sentimenti. Pazientate ancora per un po’ di tempo e non siate impazienti. In campo professionale, se ci sono soldi in ballo per un progetto, siate ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 aprile 2021) L’del giorno 10denota una giornata spensierata ed energica per Toro, Acquario e altri segni., invece, devono risolvere alcune questionida Ariete a Vergine Ariete. In questo periodo siete un po’ pesanti. Cercate di essere più accondiscendenti con i vostri cari, o potreste rischiare di farli allontanare. Non siateirruenti sul lavoro e, soprattutto, accettate le critiche costruttive. Se seguirete questo consiglio vedrete con il tempo i benefici. Toro. Molto presto i nati sotto questo segno intraprenderanno un momento di vita molto positivo, specie per quanto riguarda i sentimenti. Pazientate ancora per un po’ di tempo e non siate impazienti. In campo professionale, se ci sono soldi in ballo per un progetto, siate ...

