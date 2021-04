Occhi aperti che c’è il notebook Lenovo IdeaPad Creator 5 in offerta lampo (Di venerdì 9 aprile 2021) Questa è una di quelle offerte difficili da ignorare, perché, solo per oggi, il notebook Lenovo IdeaPad Creator 5 è su Amazon con il 33% di sconto. offerta Amazon su IdeaPad Creator 5Tutta la potenza di Lenovo concentrata in unico laptop, uno dei modelli più richiesti di sempre. Questo dispositivo, infatti, grazie alla capacità del processore e della scheda grafica, consente di lavorare perfettamente a qualunque progetto. Parliamo del notebook Lenovo IdeaPad Creator 5, con 16GB di RAM e 512GB di storage, che Amazon propone con un risparmio di 500 euro, al costo di 999 euro. POTREBBE INTERESSARTI –> GameStop: PlayStation 5 tornerà presto disponibile, vi spieghiamo ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Questa è una di quelle offerte difficili da ignorare, perché, solo per oggi, il5 è su Amazon con il 33% di sconto.Amazon su5Tutta la potenza diconcentrata in unico laptop, uno dei modelli più richiesti di sempre. Questo dispositivo, infatti, grazie alla capacità del processore e della scheda grafica, consente di lavorare perfettamente a qualunque progetto. Parliamo del5, con 16GB di RAM e 512GB di storage, che Amazon propone con un risparmio di 500 euro, al costo di 999 euro. POTREBBE INTERESSARTI –> GameStop: PlayStation 5 tornerà presto disponibile, vi spieghiamo ...

