Morto il rapper DMX: sconvolto il mondo della musica internazionale

Addio al rapper DMX, Morto a soli 50 anni dopo un'overdose: sconvolto il mondo della musica internazionale. (Theo Wargo/Getty Images)DMX, un rapper noto tanto per i suoi problemi quanto per la sua musica, è Morto. Lo ha annunciato la sua famiglia in un comunicato. Aveva 50 anni. La notizia viene riportata in queste ore da tutti i siti internazionali, inclusa la CNN. Queste le parole della famiglia: "Siamo profondamente rattristati di annunciare oggi che il nostro amato, DMX, nome di nascita di Earl Simmons, è Morto a 50 anni al White Plains Hospital con la sua famiglia al suo fianco dopo essere stato messo in supporto vitale negli ultimi giorni".

