Morte principe Filippo | Premier League | un minuto di silenzio e lutto al braccio

Un minuto di silenzio verrà osservato da questa sera e nel week end sui campi della Premier League per rendere omaggio al principe Filippo, Duca di Edimburgo, scomparso oggi all'età di 99 anni. In segno di rispetto, i giocatori indosseranno il lutto al braccio. "La Premier League è profondamente addolorata per la scomparsa di Sua Altezza Reale il principe Filippo, Duca di Edimburgo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e a tutti coloro che nel mondo piangono la perdita di Sua Altezza Reale", si legge in un tweet sull'account ufficiale della Premier League.

