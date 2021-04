Mondiali calcio 2022 in diretta tv sulla Rai | 64 partite gratis e in chiaro

(Di venerdì 9 aprile 2021) La Rai ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione integrale di tutte ledeidi, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Il network pubblico si è aggiudicato la possibilità di trasmettere i 64 incontri della rassegna iridata prevista in Qatar. Tagliata fuori Amazon, per cui si vociferava l’ipotesi di veicolare le immagini di 36 gare in streaming pay. Nei prossimi mesi la Rai potrebbe cedere una parte dei diritti, in modo da rientrare in parte dall’operazione di acquisto. Ierano stati trasmessi integralmenteRai per l’ultima volta nel 2002, quando l’Italia venne eliminata agli ottavi di finale dalla Corea del Sud, nella partita diventata famosa per la direzione dell’arbitro Byron Moreno. L’azienda si è impegnata a trasmettere ...

fanpage : ?? La Rai trasmetterà tutte le partite del mondiale 2022 - SkySport : Zaniolo, addio agli Europei: 'È dura, mi rifarò ai Mondiali'. Le ultime news - Gazzetta_it : #tv #Qatar 2022, alla Rai tutto il Mondiale del Qatar. Niente ad Amazon. 'Grande successo' - ematr_86 : RT @USIGRai: Un'ottima notizia. I mondiali di #calcio tornano nella casa dello #sport degli italiani: la #Rai #ServizioPubblico. L'acquis… - Fprime86 : RT @CorSport: #Mondiali 2022, tutto il pacchetto alla #Rai -

Daniele De Rossi è rimasto coinvolto nei numerosi casi di Covid emersi dopo gli ultimi impegni della Nazionale italiana per le qualificazioni ai Mondiali di calcio contro Irlanda del Nord e in Bulgaria e ...