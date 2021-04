Mobilità docenti 2021, domande entro il 13 aprile: vincoli, modalità presentazione e compilazione sezioni. Tutte le FAQ (Di venerdì 9 aprile 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra sino al 13 aprile 2021. Proponiamo una serie di Faq utili ai fini della compilazione della domanda. Dalla prima all'ultima sezione, dal salvataggio all'invio delle istanze di trasferimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)per l'a.s./22,di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra sino al 13. Proponiamo una serie di Faq utili ai fini delladella domanda. Dalla prima all'ultima sezione, dal salvataggio all'invio delle istanze di trasferimento. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Vincolo quinquennale, subito movimenti annuali. Quanto prevede un emendamento Pittoni (Lega) ... ha presentato in queste ore un emendamento che affronta la delicata questione del vincolo quinquennale che impedisce a molti docenti di poter presentare domanda di mobilità per avvicinarsi alle ...

Giovedì 8 Aprile 2021 - 313ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta ...dei docenti in sinergia con quanto previsto dal piano nazionale di formazione dei docenti. Alla ...una politica industriale per evitare delocalizzazioni e per rispondere alle esigenze della mobilità ...

