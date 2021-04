Milan, meglio in trasferta che in casa: il punto in previsione del Parma (Di venerdì 9 aprile 2021) Domani al Tardini il Milan si gioca una grossa fetta della qualificazione in Champions League Il Milan ha vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A: completano il parziale un 2-2 con il Genoa a dicembre 2020 e la sconfitta per 0-2 con lo Spezia a febbraio. Inoltre, quella di Pioli è la squadra che ha perso meno punti una volta sopra nel punteggio in questa Serie A (due), mentre solo il Torino (25) ne ha persi più del Parma da situazioni di vantaggio (21). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Domani al Tardini ilsi gioca una grossa fetta della qualificazione in Champions League Ilha vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A: completano il parziale un 2-2 con il Genoa a dicembre 2020 e la sconfitta per 0-2 con lo Spezia a febbraio. Inoltre, quella di Pioli è la squadra che ha perso meno punti una volta sopra nel punteggio in questa Serie A (due), mentre solo il Torino (25) ne ha persi più delda situazioni di vantaggio (21). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Romagnoli oggi ha ricominciato a lavorare in gruppo, primo allenamento con i compagni dopo l'infortunio. Il difens… - costantonio11 : RT @liottagio: L'Inter eliminata male dalla Champions, quella che ha rimontato, annichilito e distanziato Milan e juve, e quella delle ulti… - liottagio : L'Inter eliminata male dalla Champions, quella che ha rimontato, annichilito e distanziato Milan e juve, e quella d… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli: '#Hauge? Credo che la sua posizione sia sinistra, dove rende al meglio. Non voglio mettere gioca… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ????: '#Hauge? Credo che la sua posizione sia sinistra, dove rende al meglio. Non voglio me… -