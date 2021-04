Mara Venier al supermercato: “Questa mattina una botta de’ vita”. Il video delle commesse diventa virale (Di venerdì 9 aprile 2021) “Buongiorno a tutti”. Occhiali scuri, tuta total black, mascherina e le mani ben salde sul manico del carrello, Mara Venier fa il suo ingresso trionfale in un supermercato di Roma e trasforma la spesa in uno show immortalato in un video girato dalle commesse. “Questa mattina una botta de’ vita. Ho deciso di venire al supermercato”, ha annunciato in dialetto romanesco prima di iniziare a girare tra gli scaffali, dispensando sorrisi ai clienti e agli addetti del personale. Grande l’entusiasmo, una signora ad un certo punto si è complimentata con lei per la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show e Mara Venier ha ringraziato sorridendo. Con la spontaneità e l’esuberanza che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “Buongiorno a tutti”. Occhiali scuri, tuta total black, mascherina e le mani ben salde sul manico del carrello,fa il suo ingresso trionfale in undi Roma e trasforma la spesa in uno show immortalato in ungirato dalle. “unade’. Ho deciso di venire al”, ha annunciato in dialetto romanesco prima di iniziare a girare tra gli scaffali, dispensando sorrisi ai clienti e agli addetti del personale. Grande l’entusiasmo, una signora ad un certo punto si è complimentata con lei per la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show eha ringraziato sorridendo. Con la spontaneità e l’esuberanza che la ...

