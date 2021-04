Lutto per la Regina Elisabetta: è morto suo marito, il principe Filippo (Di venerdì 9 aprile 2021) Lutto per la famiglia reale. E’ morto il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II del Regno Unito. Avrebbe dovuto compiere 100 anni a giugno. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021)per la famiglia reale. E’ildellaII del Regno Unito. Avrebbe dovuto compiere 100 anni a giugno. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

