L’infanzia | l’incontro con Elisabetta II | le gaffe | ritratto del principe Filippo | una vita al fianco della regina

Nato a Corfù nel 1921, Filippo Mountbatten era nipote del re di Grecia Costantino I. Prima del matrimonio con Elisabetta II rinunciò ai propri titoli. Si convertì dalla religione ortodossa a quella anglicana per essere accolto nella Chiesa d'Inghilterra e adottò il cognome Mountbatten. Il giorno dopo il suo matrimonio ottenne il titolo di "Altezza Reale" da re Giorgio VI e in seguito i titoli di duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone di Greenwich. La regina Elisabetta II lo ha reso principe del Regno Unito nel 1957. Filippo, morto oggi all'età di 99 anni, è stato il principe dai commenti politicamente scorretti; lingua biforcuta, passava il tempo a corte raccontando barzellette di dubbio gusto, cosa che spesso metteva in imbarazzo chi gli stava intorno.

