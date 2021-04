Liguria, da lunedì tutta la regione in zona arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessuna nuova ordinanza per le province di Imperia e Savona, scuole superiori in didattica a distanza al 50% in tutta la regione Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessuna nuova ordinanza per le province di Imperia e Savona, scuole superiori in didattica a distanza al 50% inla

Ultime Notizie dalla rete : Liguria lunedì Da lunedì Imperia e Savona tornano in arancione: la conferma dalla conferenza Regione - Comuni ...province di Imperia e Savona confermano il passaggio dalla zona rossa a quella arancione da lunedì. ...dati comunicati da Alisa sull'andamento della pandemia e d'intesa con i sindaci e Anci Liguria, al ...

Zona arancione da lunedì in Lombardia, Piemonte e Marche. Basilicata e Molise in rosso.