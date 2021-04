L’Azienda che cura le spiagge (Di venerdì 9 aprile 2021) Passeggiare a piedi nudi in spiaggia è il sogno di tutti, oggi più che mai. Arenili sconfinati, sabbie dorate, impalpabili, che donano sensazioni uniche di piacere. Ma dietro a tutto questo ci sono loro, i signori de “La Dragaggi”, quinta generazione della famiglia Boscolo Cucco di Chioggia. Sono loro a gestire L’Azienda tecnologicamente più avanzata del nostro Paese nella difesa delle spiagge dall’aggressione degli agenti meteo marini che erodono gli arenili e mettono a rischio gli insediamenti urbani delle coste. Lo fanno con una nave molto particolare, una draga aspirante refluente a strascico, unica del suo genere a battere orgogliosamente bandiera italiana. L’idea di questa nave nasce da Gino Cucco, terza generazione della dinastia, la realizza Luciano, quarta generazione, ma è il giovane ingegnere Stefano Cucco, della quinta generazione, ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Passeggiare a piedi nudi in spiaggia è il sogno di tutti, oggi più che mai. Arenili sconfinati, sabbie dorate, impalpabili, che donano sensazioni uniche di piacere. Ma dietro a tutto questo ci sono loro, i signori de “La Dragaggi”, quinta generazione della famiglia Boscolo Cucco di Chioggia. Sono loro a gestiretecnologicamente più avanzata del nostro Paese nella difesa delledall’aggressione degli agenti meteo marini che erodono gli arenili e mettono a rischio gli insediamenti urbani delle coste. Lo fanno con una nave molto particolare, una draga aspirante refluente a strascico, unica del suo genere a battere orgogliosamente bandiera italiana. L’idea di questa nave nasce da Gino Cucco, terza generazione della dinastia, la realizza Luciano, quarta generazione, ma è il giovane ingegnere Stefano Cucco, della quinta generazione, ...

Advertising

borghi_claudio : @RobStranger Siamo arrivati insieme... ho fatto un tweet apposta. Tutte cose che conosco bene, sono entrato in pol… - Paoli2Luciana : La prima cosa da fare è cancellarsi dal sindacato e attacare l'azienda con l'aiuto di un avvocato. È quello che far… - AvvMDerosa : La mia giovane Alu, dopo 9 anni di studio e lavoro negli #Usa lascia #NewYork e torna a casa sua in #Europa! Ha ri… - MariaAversano1 : RT @kontross: Con tutti i disoccupati in giro Che fii de mignotta !! Pensa un po’ Una poltrona da 15mila euro. Manco un dirigente d azienda… - kontross : Con tutti i disoccupati in giro Che fii de mignotta !! Pensa un po’ Una poltrona da 15mila euro. Manco un dirigente… -