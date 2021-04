La compagnia del cigno 2: trama e novità seconda stagione (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per la partenza della seconda stagione de La compagnia del cigno. I ragazzi protagonisti della fiction di Rai 1 debutteranno infatti domenica sera con il primo appuntamento. Nelle nuove puntate de La compagnia del cigno 2, in partenza l’11 aprile 2021, ritroveremo i sette giovani musicisti, sempre guidati dall’inflessibile maestro LucaMarioni, ormai sul punto di varcare la soglia del mondo accademico del Conservatorio, mondo dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti, l’arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, ora direttore d’orchestra di fama mondiale. Cosa succederà quindi in questa seconda stagione de La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per la partenza dellade Ladel. I ragazzi protagonisti della fiction di Rai 1 debutteranno infatti domenica sera con il primo appuntamento. Nelle nuove puntate de Ladel2, in partenza l’11 aprile 2021, ritroveremo i sette giovani musicisti, sempre guidati dall’inflessibile maestro LucaMarioni, ormai sul punto di varcare la soglia del mondo accademico del Conservatorio, mondo dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti, l’arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, ora direttore d’orchestra di fama mondiale. Cosa succederà quindi in questade La ...

«La compagnia del Cigno 2», ritorno al Conservatorio Corriere della Sera La compagnia del cigno 2: trama e novità seconda stagione Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione de La compagnia del cigno in onda dall'11 aprile 2021 su Rai 1 ...

