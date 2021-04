Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbotta in un fuori onda: “Non si nomina per una cavolata” (VIDEO) (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrea Cerioli delude i suoi sostenitori Gran parte dei sostenitori di Andrea Cerioli sono rimasti particolarmente delusi dalle sue prime settimane di permanenza a L’Isola dei Famosi 15. Infatti, rispetto alla sua esperienza al Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, il bel romagnolo sembra essere più spento. Altro che uomo Alfa come inizialmente diceva Ilary Blasi. Lunedì sera però finalmente l’ex tronista è sbottato contro il gruppo facendo uscire fuori il suo carattere. In particolare se l’è presa con Roberto Ciufoli, reo di averlo nominato. Recentemente Mediaset ha pubblicato un fuori onda del settimo appuntamento del reality show di Canale 5, in cui si vede l’ex gieffino che dà ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 aprile 2021)delude i suoi sostenitori Gran parte dei sostenitori disono rimasti particolarmente delusi dalle sue prime settimane di permanenza a L’dei15. Infatti, rispetto alla sua esperienza al Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, il bel romagnolo sembra essere più spento. Altro che uomo Alfa come inizialmente diceva Ilary Blasi. Lunedì sera però finalmente l’ex tronista èto contro il gruppo facendo uscireil suo carattere. In particolare se l’è presa con Roberto Ciufoli, reo di averloto. Recentemente Mediaset ha pubblicato undel settimo appuntamento del reality show di Canale 5, in cui si vede l’ex gieffino che dà ...

