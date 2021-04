Intel Xe-HPG DG2 | prime immagini della GPU Gaming di Intel | RumorHDblog it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Chesia ormai vicina al lanciosua prima scheda graficaè ormai un dato di fatto. Dopo DG1, prima GPU dedicata non-per il segmento desktop, l’azienda di Santa Clara ha confermato in diverse occasioni che DG2 – nome in codice del nuovo chip ad alte prestazioni- è in fase di sviluppo e potrebbe arrivare sul mercato già entro il terzo trimestre dell’anno. Ad aggiornarci sui progressi di DG2 è il leaker Moore’s Law is Dead, solitamente attendibile per quanto riguarda i “movimenti”, che ha postato sul proprio canale YouTube quelle che sembrano a tutti gli effetti ledell’inedita scheda ad alte prestazioni basata su architetturaXe-HPG. Di ...

Lo youtuber Moore's Law is Dead ha pubblicato le prime foto di un engineering sample di una scheda video Intel DG2 basata su architettura Xe HPG e diffuso alcune interessanti informazioni sui progetti dell'azienda in ambito desktop. Il canale, in passato, si è rivelato una fonte piuttosto affidabile, ...