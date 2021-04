Golf | Rose allunga al Masters di Augusta Molinari è 30°

Advertising

zazoomblog : Golf assolo di Justin Rose nel primo giro del Masters 2021. Francesco Molinari 30esimo - #assolo #Justin #primo… - RaiSport : ?? #TheMasters, deludono #Johnson e #McIlroy Tra i big bene #Reed e #Rose, #Molinari fatica. In ritardo #Garcia ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Rose

La Gazzetta dello Sport

'Quello che è successo oggi è incredibile, mi ricorda che non si sa mai che cosa può succedere su un campo da' ha commentatoDopo un pessimo avvio (due bogey) grande è stata la risposta di Justin, autore di un eagle ... E domani il re delmondiale dovrà cambiare passo per provare a risalire la classifica.Avvio di Masters 2021 non certo deludente: l'inglese sorprende tutti e chiude addirittura a -7. Big staccati per ora. Francesco Molinari a +2 ..."Non so davvero cosa sia successo là fuori oggi ed è proprio in situazioni come questa che di solito si riesce a giocare al meglio". Con queste parole Justin Rose commenta una memorabile giornata d'ap ...