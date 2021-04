Ginnastica artistica, Serie A: lotta per la Final Six Scudetto. Come ci si qualifica? Classifica prima dell’ultima tappa (Di venerdì 9 aprile 2021) Sabato 10 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Si tratta dell’ultima prova per la regular season del massimo campionato italiano a squadre, dunque al PalaVesuvio di Napoli si definiranno le sei squadre che si qualificheranno alla Final Six che tra un mese, sempre nel capoluogo campano, assegnerà gli scudetti. Come funziona la Classifica? Si prendono in considerazione soltanto i migliori due punteggi ottenuti nelle tre tappe di regular season. La Brixia Brescia vincerà la gara di domani, Come ha fatto ad Ancona e chiuderà al comando, nonostante l’assenza forzata a Siena. Civitavecchia e Giglio Montevarchi occupano al momento i primi due posti (312.000 e 306.150 punti), verranno scavacalte ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Sabato 10 aprile andrà in scena la terzadellaA 2021 di. Si trattaprova per la regular season del massimo campionato italiano a squadre, dunque al PalaVesuvio di Napoli si definiranno le sei squadre che si qualificheranno allaSix che tra un mese, sempre nel capoluogo campano, assegnerà gli scudetti.funziona la? Si prendono in considerazione soltanto i migliori due punteggi ottenuti nelle tre tappe di regular season. La Brixia Brescia vincerà la gara di domani,ha fatto ad Ancona e chiuderà al comando, nonostante l’assenza forzata a Siena. Civitavecchia e Giglio Montevarchi occupano al momento i primi due posti (312.000 e 306.150 punti), verranno scavacalte ...

