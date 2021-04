Facebook vuole etichettare i post delle pagine satiriche, a scanso di equivoci (Di venerdì 9 aprile 2021) Ah, ma è Lercio: Facebook inizia a testare delle label che spiegheranno agli utenti che il post entrato nel loro feed è stato pubblicato da una pagina di una fandom, una fonte istituzionale o un sito satirico (immagine: Facebook)Facebook ha iniziato ad aggiungere delle label di dimensioni contenute alle pagine satiriche, in modo che i suoi utenti possano facilmente riconoscere quando una notizia condivisa sul feed è stata confezionata per riderne e quando invece si tratta di fatti o opinioni con intento serio. Parrà un eccesso di zelo, ma evidentemente il problema esiste: la novità è stata annunciata con un tweet dal profilo della newsroom di Facebook. Il social network ha dichiarato aver iniziato a testare l’inserimento ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) Ah, ma è Lercio:inizia a testarelabel che spiegheranno agli utenti che ilentrato nel loro feed è stato pubblicato da una pagina di una fandom, una fonte istituzionale o un sito satirico (immagine:ha iniziato ad aggiungerelabel di dimensioni contenute alle, in modo che i suoi utenti possano facilmente riconoscere quando una notizia condivisa sul feed è stata confezionata per riderne e quando invece si tratta di fatti o opinioni con intento serio. Parrà un eccesso di zelo, ma evidentemente il problema esiste: la novità è stata annunciata con un tweet dal profilo della newsroom di. Il social network ha dichiarato aver iniziato a testare l’inserimento ...

Advertising

DSantanche : La proposta di @FratellidItalia è chiara: sospendere il #cashback e usare i 5 mld risparmiati per aiutare l’Italia… - fattoquotidiano : AAA CERCASI SOCIAL MEDIA MANAGER Dopo settimane di silenzio, ora Draghi vuole una squadra per Facebook e Instagram… - LegaSalvini : ?? CORONAVIRUS, LEGA: CAPIAMO RISTORATORI, NOI UNICI A CHIEDERE RIAPERTURE IN SICUREZZA (9Colonne) Roma, 6 apr -… - Sabrina24989702 : RT @Noiconsalvini: #Siri: Il Ponte sullo Stretto è una struttura FONDAMENTALE per lo sviluppo del Mezzogiorno che non vuole campare di assi… - akipopilo : RT @borghi_claudio: Se poi uno vuole una spiegazione più dettagliata ecco un video del nostro Senatore Candiani che è stato sottosegretario… -