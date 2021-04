Esce Fastlife 4 di Guè Pequeno, un mixtape da musicassetta con tanti ospiti da Salmo a Marracash (Di venerdì 9 aprile 2021) Con Fastlife 4 di Guè Pequeno è opportuno abbassare la cresta. Con Mr. Fini avevamo già capito di non essere nessuno, ma con questa nuova sfida possiamo alzare le mani. Guè non è soltanto un rapper dedito al dissing, a trovare la rima giusta e a trovare la quadra tra metrica e beat. Parliamo di un creativo, un appassionato che coniuga la qualità all’immagine. Fastlife 4 di Guè Pequeno Fastlife 4 di Guè Pequeno riprende un discorso interrotto nel 2012 con il volume 3. Anche a questo giro troviamo DJ Harsh e la tracklist è ricca di ospiti. Il Disclaimer che dà il titolo alla prima traccia getta le basi per ciò che andremo ad ascoltare, e lo fa con coscienza. Ogni traccia è un pezzo di hip hop che ci rimanda indietro talvolta di 30 anni, talaltra di qualche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Con4 di Guèè opportuno abbassare la cresta. Con Mr. Fini avevamo già capito di non essere nessuno, ma con questa nuova sfida possiamo alzare le mani. Guè non è soltanto un rapper dedito al dissing, a trovare la rima giusta e a trovare la quadra tra metrica e beat. Parliamo di un creativo, un appassionato che coniuga la qualità all’immagine.4 di Guè4 di Guèriprende un discorso interrotto nel 2012 con il volume 3. Anche a questo giro troviamo DJ Harsh e la tracklist è ricca di. Il Disclaimer che dà il titolo alla prima traccia getta le basi per ciò che andremo ad ascoltare, e lo fa con coscienza. Ogni traccia è un pezzo di hip hop che ci rimanda indietro talvolta di 30 anni, talaltra di qualche ...

ilfedereriano : Ma fastlife esce a mezzanotte o all’una? - carmelojp : Stanotte esce Fastlife 4 di Guè. Spero che sia davvero un mixtape e non un album chiamato mixtape. Se non fa i mixt… - Almartino96 : Si vive per quel Fastlife 4 che esce stanotte - ilfedereriano : Oggi esce fastlife 4. Leggermente hyppato se non fa il solito sborone - antoniotirziu : Domani esce Fastlife 4 l’attesa è straziante è una settimana che mi faccio i seghini in chat con gli amici -