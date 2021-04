Enrico Nigiotti rinvia in autunno 2021 il tour teatrale (Di venerdì 9 aprile 2021) Ancora una volta, Enrico Nigiotti ha dovuto rinviare il tour teatrale: appuntamento per l’autunno 2021 Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, è stato rinviato all’autunno 2021 il tour teatrale di Enrico Nigiotti. Queste le nuove date del tour: 7 novembre, Teatro Dal Verme – MILANO (recupero del 5 maggio 2020 e del 24 maggio 2021) 9 novembre, Teatro Colosseo – TORINO (recupero dell’11 maggio e del 19 ottobre 2020 e dell’8 maggio 2021) 11 novembre, Teatro Goldoni – LIVORNO (recupero del 21 maggio 2020 e del 20 maggio 2021) 13 novembre, Teatro Celebrazioni – BOLOGNA ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Ancora una volta,ha dovutore il: appuntamento per l’Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, è statoto all’ildi. Queste le nuove date del: 7 novembre, Teatro Dal Verme – MILANO (recupero del 5 maggio 2020 e del 24 maggio) 9 novembre, Teatro Colosseo – TORINO (recupero dell’11 maggio e del 19 ottobre 2020 e dell’8 maggio) 11 novembre, Teatro Goldoni – LIVORNO (recupero del 21 maggio 2020 e del 20 maggio) 13 novembre, Teatro Celebrazioni – BOLOGNA ...

Advertising

GammaStereoRoma : Enrico Nigiotti - Complici (feat. Gianna Nannini) - musicanotizie : Tour 2021 di Enrico Nigiotti: nuove date live e biglietti - CherryPress2 : Enrico Nigiotti rinviato in autunno 2021 il tour teatrale - BScardilli : Enrico Nigiotti rinviato in autunno 2021 il tour teatrale - _PuntoZip_ : ENRICO NIGIOTTI – Rinviato in autunno 2021 il tour teatrale -