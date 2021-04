Elisa Isoardi ha un uomo fuori dall’Isola dei famosi? Una sua amica fa uno spoiler VIDEO

(Di venerdì 9 aprile 2021) In queste ore, Fabiola Sciabbarrasi,molto intima di, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha lasciato trapelare che la naufraga potrebbe avere il cuore impegnato con un. Dopo la storia con Matteo Salvini, che ha generato parecchio sgomento sul web, la conduttrice ha deciso di essere molto reticente sulla sua vita privata. Ad ogni modo, il giornalista Gabriele Parpiglia è sembrato essere a conoscenza di un flirt che potrebbe esserci tra la donna e unmisterioso. A confermare involontariamente tali insinuazioni è stata proprio un’della concorrente dell’isola dei. I gossip sul presuntodiNel corso di una recente intervista a Casa Chi, Fabiola ha fatto degli interessanti ...

vistidalontano : Elisa Isoardi: 'M'innamoro della testa" Hmmmm..... Qualcosa non torna.... #isola #tommasozorzi #tzvip #ilaryblasi… - gaviii04 : RT @basicbbic: elisa isoardi e daniela martani voi mi mancate tanto - Fica_Daniela_ : RT @basicbbic: elisa isoardi e daniela martani voi mi mancate tanto - dea_channel : la divina Elisa Isoardi sempre piu Regina dell'isola ??????????? - ooc_Faribona : Fariba su Elisa Isoardi: "la vedevo alla prova di coco (la prova del cuoco)" #isola #prelemi #faribona

" Conosco solo Roberto Ciufoli e. Lei mi piace, è vera, è brava. Quando mi dicono Isola dei Famosi mi pare una parola forte. Isola degli sconosciuti va bene. Mi piace anche Drusilla, ha ...L'unica a rimanere in silenzio, limitandosi ad annuire, è, che rivela di temere a parlare, perché? Altro che Isola dei famosi ! Su Playa Esperanza le tre naufraghe, Vera ...Riguardo il destino di Domenica Live, invece, circolerebbe il nome di Elisa Isoardi, al momento naufraga in Honduras per l’Isola dei Famosi.L’ultimo in ordine di tempo, infatti, è legato a Elisa Isoardi, rea di aver avuto un diverbio con Zorzi in merito al suo comportamento finto buonista nella casa del GF VIP. Stefania Orlando ha quindi ...