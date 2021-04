Daniele De Rossi ricoverato in ospedale. Positivo al Covid-19 settimana scorsa (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma dopo essere risultato Positivo al Covid-19 la scorsa settimana. L’ex centrocampista, adesso nello staff della Nazionale Italiana di calcio, è rimasto contagiato in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2022 andate in scena la scorsa settimana (tre partite in sette giorni) insieme ad altri tre membri dello staff azzurro ed alcuni giocatori. Il 37enne si trova ricoverato da giovedì sera ed è sotto stretta osservazione nel nosocomio della Capitale, dove Daniele De Rossi ha giocato per quasi tutta la carriera, prima di trasferirsi in Argentina per un’esperienza col Boca Juniores. Le condizioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021)Deè statoall’Spallanzani di Roma dopo essere risultatoal-19 la. L’ex centrocampista, adesso nello staff della Nazionale Italiana di calcio, è rimasto contagiato in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2022 andate in scena la(tre partite in sette giorni) insieme ad altri tre membri dello staff azzurro ed alcuni giocatori. Il 37enne si trovada giovedì sera ed è sotto stretta osservazione nel nosocomio della Capitale, doveDeha giocato per quasi tutta la carriera, prima di trasferirsi in Argentina per un’esperienza col Boca Juniores. Le condizioni ...

