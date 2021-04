Covid: Salvini, 'non polemiche con Speranza, fiducia in Draghi e negli italiani' (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Non mi interessa la polemica personale" con il ministro della Salute, Roberto Speranza, "ho un altro approccio, le mie valutazioni le tengo per me", ma "io ho fiducia in Draghi e soprattutto ho fiducia negli italiani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Dal ministro della Salute -ha aggiunto- mi aspetto lo stesso rigore che ha applicato alle chiusure, quando i dati lo permettono, alle riaperture. Non c'è una scienza che vale quando chiudi e non vale più quando apri, a meno che qualcuno veda solo rosso, però solo rosso lo vedono i tori". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Non mi interessa la polemica personale" con il ministro della Salute, Roberto, "ho un altro approccio, le mie valutazioni le tengo per me", ma "io hoine soprattutto ho". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Dal ministro della Salute -ha aggiunto- mi aspetto lo stesso rigore che ha applicato alle chiusure, quando i dati lo permettono, alle riaperture. Non c'è una scienza che vale quando chiudi e non vale più quando apri, a meno che qualcuno veda solo rosso, però solo rosso lo vedono i tori".

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - LiaQuartapelle : Mentre Putin firma una legge per garantirsi di restare presidente fino al 2036, @navalny viene ricoverato in una in… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'non polemiche con Speranza, fiducia in Draghi e negli italiani'... - fisco24_info : Covid, Salvini: 'Riaperture? Inutile aspettare maggio': Sulle manifestazioni: 'In piazza persone tranquille, punire… -