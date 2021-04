Covid: compleanno in un resort, multata premier Norvegia (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è chiusa con una multa di 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 euro) l'indagine sulla festa di compleanno organizzata dalla premier norvegese Erna Solberg nonostante le norme anti - coronavirus. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è chiusa con una multa di 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 euro) l'indagine sulla festa diorganizzata dallanorvegese Erna Solberg nonostante le norme anti - coronavirus. Lo ...

Covid: compleanno in un resort, multata premier Norvegia Si è chiusa con una multa di 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 euro) l'indagine sulla festa di compleanno organizzata dalla premier norvegese Erna Solberg nonostante le norme anti - coronavirus. Lo riporta il Guardian citando il capo della polizia Ole Saeverud. La primo ministro si era scusata ...

