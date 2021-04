Cotto e Mangiato ricetta del 9 aprile: crostata al cioccolato (Di venerdì 9 aprile 2021) Per gli amanti del caco, la costata al cioccolato è l’idea migliore per un peccato di gola. A darci la ricetta è Tessa. La ricetta Per gli ingredienti avrai bisogno di: 500 ml di latte 3 uova 20 grammi di burro 100 grammi di cioccolato 20 grammi di cacao 300 grammi di farina 300 grammi di zucchero Zucchero a velo Procedimento Mettere della vaniglia nel latte e lasciare agire. Da parte sbattere uova e zucchero poi aggiungere al latte e infine al cacao e amalgamare per fare la crema. Intanto sciogliere al microonde il cioccolato fondente Da parte invece preparare la pasta frolla. Mischiare burro e zucchero, poi uova e farina e infine aggiungere il cioccolato fuso. Fare un panetto, poi stendere l’impasto. Adagiare in una terrina imburrata, versare sopra la crema e ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Per gli amanti del caco, la costata alè l’idea migliore per un peccato di gola. A darci laè Tessa. LaPer gli ingredienti avrai bisogno di: 500 ml di latte 3 uova 20 grammi di burro 100 grammi di20 grammi di cacao 300 grammi di farina 300 grammi di zucchero Zucchero a velo Procedimento Mettere della vaniglia nel latte e lasciare agire. Da parte sbattere uova e zucchero poi aggiungere al latte e infine al cacao e amalgamare per fare la crema. Intanto sciogliere al microonde ilfondente Da parte invece preparare la pasta frolla. Mischiare burro e zucchero, poi uova e farina e infine aggiungere ilfuso. Fare un panetto, poi stendere l’impasto. Adagiare in una terrina imburrata, versare sopra la crema e ...

