Conferenza Regioni | Fedriga eletto presidente “Dialogo con governo”

TRIESTE (ITALPRESS) – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all'unanimità presidente Massimiliano Fedriga (governatore della Regione Friuli Venezia Giulia) e Vicepresidente Michele Emiliano (governatore della Regione Puglia). "Il mio impegno – afferma Fedriga – sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componenti delle assise da un lato e il governo dall'altro, superando gli steccati degli schieramenti. Soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo ancora attraversando, diventa di fondamentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema Paese di uscire dall'emergenza sanitaria e di affrontare, nel migliore dei modi, le ...

