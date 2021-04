Ciarambino | “Vaccini | Regione chiarisca perché i fragili restano ultimi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“I dati aggiornati sul numero di vaccinati in Campania, che continuano a essere calcolati sulla base delle adesioni e non sulla cifra reale dei cittadini che avrebbero diritto a vaccinarsi, rimandano a percentuali ancora drammatiche sul numero dei pazientiimmunizzati, che ad oggi è vicino allo zero per cento. Senza contare il dato della fondazione Gimbe che vede la Campania ultima in Italia per popolazione immunizzata con la seconda dose. Alla giunta regionale ho chiesto in aula quali iniziative si intendano adottare, nel rispetto del piano nazionale, si incrementi il numero deiper le persone vulnerabili e in che maniera si stanno organizzando i medici di medicina generale, che sono fondamentali soprattutto per individuare quei cittadini che, per età o particolari disabilità, hanno ...