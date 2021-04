Choc a Roma: uomo trovato morto in un palazzo occupato, è giallo (Di venerdì 9 aprile 2021) E’ giallo a Tor Cervara, dove questa mattina alle 6 il personale sanitario del 118 ha contattato la Polizia perché era stato trovato un uomo senza vita. E’ successo in via Raffaele Costi, in un palazzo occupato. Qui, alcune persone avevano trovato l’uomo privo di sensi e lo avevano portato all’ingresso per facilitare i soccorsi. Una volta sul posto, il personale medico ha tentato di rianimarlo, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo dell’uomo, che non è ancora stato identificato, non c’erano tracce di violenza. Sul luogo gli agenti di Polizia, che stanno cercando di identificare le persone e capire cosa sia successo, come e perché l’uomo sia morto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) E’a Tor Cervara, dove questa mattina alle 6 il personale sanitario del 118 ha contattato la Polizia perché era statounsenza vita. E’ successo in via Raffaele Costi, in un. Qui, alcune persone avevanol’privo di sensi e lo avevano portato all’ingresso per facilitare i soccorsi. Una volta sul posto, il personale medico ha tentato di rianimarlo, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo dell’, che non è ancora stato identificato, non c’erano tracce di violenza. Sul luogo gli agenti di Polizia, che stanno cercando di identificare le persone e capire cosa sia successo, come e perché l’sia. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Choc a Roma: uomo trovato morto in un palazzo occupato, è giallo - siamo_la_Roma : ??? #Fonseca è vivo, così come la #Roma che esce dalla #CrujiffArena con un 1-2 ?? Pura scarica di adrenalina per i g… - yousitcover : RT @Ele05024840: Il virus viaggia sui mezzi. Le analisi dei Nas su metro, tram, bus: risultati choc a Roma - Ele05024840 : Il virus viaggia sui mezzi. Le analisi dei Nas su metro, tram, bus: risultati choc a Roma - ilpiratasonoio : Roma choc, una 14enne denuncia: «Io, violentata a Campo de’ Fiori» -