Berrettini: "Sinner e Musetti hanno tante qualità" (Di venerdì 9 aprile 2021) Matteo Berrettini parla in esclusiva a Sky dei suoi giovani colleghi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 aprile 2021) Matteoparla in esclusiva a Sky dei suoi giovani colleghi, Jannike Lorenzo Sonego

Advertising

sportal_it : Berrettini: 'Sinner e Musetti sono uno stimolo' - lamortevito : Ho intervistato @MattBerrettini, che ringrazio per la disponibilità con cui ha affrontato argomenti che riguardano… - 77_amx : RT @GeorgeSpalluto: Musetti sale al n.19 della Race. In questo momento ci sono 4 italiani nella Top20 della 'Corsa a Torino! 7 Sinner ???? 14… - 80yeye80 : RT @GeorgeSpalluto: Musetti sale al n.19 della Race. In questo momento ci sono 4 italiani nella Top20 della 'Corsa a Torino! 7 Sinner ???? 14… - MercRF : RT @lorenzofares: La Race 2021 degli italiani aggiornata ad oggi #8aprile 7 #Sinner ???? 995 14 #Berrettini ???? 495 18 #Fognini ???? 435 19 #M… -