BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 10 aprile 2021

RIDGE scopre tutto del bacio tra Brooke e Bill Wyatt (Darin Brooks), deciso a rompere con Sally (Courtney Hope), si è ritrovato in un'imbarazzante situazione quando la stilista lo ha sorpreso alla Forrester Creations con l'idea di uno spontaneo momento intimo di coppia. Il giovane Spencer le dice di amare ancora Flo (Katrina Bowden) e Sally realizza che lui intenda mollarla di nuovo per la sua ex. Brooke (Katherine Kelly Lang) vuole che Eric (John McCook) divorzi da Quinn (Rena Sofer), rea di aver macchinato per sabotare il suo matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye). Eric rifiuta di allontanare la moglie che ama e spinge Quinn e Brooke a ...