Basso | “Per innovare sono necessarie scelte coraggiose e radicali da parte di tutte le forze politiche”

ROMA – "Per innovare sono necessarie scelte coraggiose e radicali da parte di tutte le forze politiche". Lo ha dichiarato Roberto Basso, direttore External Affairs and Sustainability di WindTre, all'evento 'Le nuove reti per l'industria italiana e per i consumatori', organizzato da Fratelli d'Italia. "Le imprese italiane, a partire dalle eccellenze del settore manifatturiero, si trovano a competere a livello globale con il 'freno a mano tirato' a causa di una dotazione di infrastrutture su cui pesano ostacoli normativi tra cui spiccano i limiti elettromagnetici, che in Italia sono pari a un decimo di quelli suggeriti a livello europeo e in vigore in paesi concorrenti come Francia e

