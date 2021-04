Barcellona, Koeman: “Vincere il Clasico darebbe una spinta decisiva per il finale di stagione” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il risultato non sarà decisivo, perché restano ancora molte partite da giocare. Però è indubbiamente un momento importante della stagione e Vincere il Clasico darebbe una spinta decisiva per la fine del campionato”. Queste le parole del tecnico del Barcellona Ronald Koeman alla vigilia del match contro il Real Madrid, valido per la 30esima giornata de La Liga 2020/2021. “Speriamo che sia decisivo per noi. Abbiamo bisogno del miglior Messi ma anche del miglior Barcellona”, ha continuato l’allenatore dei blaugrana, il quale ha poi dichiarato di sperare “che non sia ultimo l’ultimo Clasico di Messi. Meglio rimanga qui”. Nel Real Madrid saranno indisponibili Carvajal, Hazard, Varane e Ramos, mentre per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il risultato non sarà decisivo, perché restano ancora molte partite da giocare. Però è indubbiamente un momento importante dellailunaper la fine del campionato”. Queste le parole del tecnico delRonaldalla vigilia del match contro il Real Madrid, valido per la 30esima giornata de La Liga 2020/2021. “Speriamo che sia decisivo per noi. Abbiamo bisogno del miglior Messi ma anche del miglior”, ha continuato l’allenatore dei blaugrana, il quale ha poi dichiarato di sperare “che non sia ultimo l’ultimodi Messi. Meglio rimanga qui”. Nel Real Madrid saranno indisponibili Carvajal, Hazard, Varane e Ramos, mentre per il ...

