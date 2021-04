Ascolti Tv 8 aprile 2021 | Rai1 a Un Passo dal Cielo grazie alle fiction E Bonolis batte Draghi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 547.000 (2%). Nel Preserale suTg1 Speciale - d18.2419.24 - con la conferenza di2.478.000 (15,5%). A seguire 3.191.000 (15,5%). Su Canale 5 ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti Tv giovedì 8 aprile 2021 - infoitcultura : Ascolti tv 8 aprile: vince Un passo dal cielo su Rai1 con il 22.6% di share-Dati Auditel - RadioSoap2 : RT @DiTeleblog: Riascolta il PODCAST di #Ascoltitv con i risultati #Auditel di oggi - playblogtv : RT @DiTeleblog: Riascolta il PODCAST di #Ascoltitv con i risultati #Auditel di oggi - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 8 aprile 2021. Un Passo dal Cielo senza rivali (22.6%), Cado dalle Nubi 12.4%. Mattino Cinque… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Tv 82021. Prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani ha conquistato una media di 5.294.000 spettatori pari al 22,6% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi con ...New Music Friday Vol. 15 - 2021. Pagelle e nuovi. Questa settimana troviamo il ritorno di Alessandra Amoroso, di Max Gazzè, il nuovo progetto di Gué Pequeno e il debutto solita di Mara Sattei. Buon ascolto! LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER ...Lo chef italiano più famoso al mondo insieme a tanti imprenditori in assemblea per chiedere riposte e orizzonti certi, per una filiera... ? Leggi l'articolo ...Gli ascolti tv della prima serata di giovedi premiano ancora la fiction Un passo dal cielo 6 I guardiani, nonostante l’ennesima replica il film su Canale 5 Cado dalle nubi ottiene un buon risultato.