Agli under 55 francesi vaccinati con AstraZeneca il richiamo con Pfizer o Moderna (Di venerdì 9 aprile 2021) In Francia, chi ha meno di 55 anni e ha ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid con il siero di AstraZeneca dovrebbe avere il richiamo con un altro vaccino, Pfizer o Moderna: lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, anticipando l'annuncio ufficiale che sarà fatto in mattinata. "Oggi sarà confermato, è del tutto logico", ha detto Veran, sottolineando tuttavia che l'annuncio ufficiale sarà fatto dall'autorità sanitaria (l'Haute autoritè de santè, Has nell'acronimo in francese) in una conferenza stampa. L'HAS ha già sospeso il 19 marzo il vaccino dell'azienda anglo-svedese per chi ha meno di 55 anni.

