Vittorio Sgarbi denuncia il consigliere 5s… e alla fine viene condannato lui (a pagare 15mila euro) (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Fatto Quotidiano racconta oggi una storia che riguarda Vittorio Sgarbi e una recente condanna a risarcire 15mila euro nei suoi confronti. La vicenda riguarda l'onorevole di Forza Italia e un consigliere del Movimento 5 Stelle della provincia di Trento che si chiama Alex Marini. Vittorio Sgarbi denuncia il 5s… e alla fine viene condannato lui Sgarbi, ricorda Ilaria Proietti, aveva preso a male parole Marini perché in occasione della nomina del critico d'arte al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea (Mart), aveva osato ricordare l'assenteismo di Sgarbi alla Soprintendenza di Venezia e la sua condanna per truffa ai danni dello Stato.

