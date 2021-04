Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)DEL 8 APRILEORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE SONO STATI RIMOSSI I DETRITI SULLA CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL MANTO STRADALE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E CASSIA BIS, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO CHE STA TORNANDO REGOLARE ANCHE SULLE RESTANTI ARTERIE, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA-LIDO A CAUSA DI GUASTO TECNICO A TRENO TRA ACILIA E OSTIA ANTICA, IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE COLOMBO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...