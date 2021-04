Vacanze in barca a vela nella Sardegna del Sud (Di giovedì 8 aprile 2021) Da sempre la Sardegna è una delle mete più affascinanti per coloro che amano il mare e il sole durante la bella stagione. Spiagge dorate con non invidiano affatto località esotiche, un mare cristallino e incontaminato ed una pace che solo in terra sarda si può gustare, contribuiscono a rendere l’isola una meta gettonata e molto apprezzata dai turisti italiani e non. Certo è che durante la bella stagione, l’isola è presa d’assalto dai turisti e la congestione di questi mesi potrebbe rendere un poco difficoltosa la vacanza, per coloro che amano la pace e la rilassatezza di questi luoghi. Esistono però delle alternative per riuscire a godere della bellezza naturale dell’isola senza accalcarsi eccessivamente sulle spiagge, fattore che in questo periodo strano, segnato dal Coronavirus, tutti vorremmo evitare. La prima soluzione è quella di scegliere una zona meno ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 8 aprile 2021) Da sempre laè una delle mete più affascinanti per coloro che amano il mare e il sole durante la bella stagione. Spiagge dorate con non invidiano affatto località esotiche, un mare cristallino e incontaminato ed una pace che solo in terra sarda si può gustare, contribuiscono a rendere l’isola una meta gettonata e molto apprezzata dai turisti italiani e non. Certo è che durante la bella stagione, l’isola è presa d’assalto dai turisti e la congestione di questi mesi potrebbe rendere un poco difficoltosa la vacanza, per coloro che amano la pace e la rilassatezza di questi luoghi. Esistono però delle alternative per riuscire a godere della bellezza naturale dell’isola senza accalcarsi eccessivamente sulle spiagge, fattore che in questo periodo strano, segnato dal Coronavirus, tutti vorremmo evitare. La prima soluzione è quella di scegliere una zona meno ...

