Un posto al sole, anticipazioni 9 aprile: Franco in grave difficoltà

Le peripezie dei Cantieri continueranno a rivestire un ruolo centrale ad Un posto al sole, come testimoniano le anticipazioni di venerdì 9 aprile. Di recente, Franco ha accettato di collaborare con Roberto Ferri per aiutarlo a scoprire chi si nasconde dietro i frequenti sabotaggi che stanno mettendo in difficoltà l'attività dell'azienda bloccandone la produzione. Boschi si è introdotto ai Cantieri come addetto alla sicurezza provocando l'ira degli operai che si sono sentiti minacciati e controllati a causa della sua presenza arrivando addirittura a subire un'aggressione da parte di Nicola Iodice. Tuttavia, la situazione diventerà sempre più incandescente e Franco si ritroverà in grande difficoltà cercando di capire chi sia il misterioso sabotatore, ...

MTERESAMURATORE : @andrewpasq @RaiTre @StefanoBollani È da parecchio che Un posto al sole non comincia alle 20.45 - CamillaMileto : ...e Raffaele abbandona il suo posto di lavoro per inseguire il figlio ...niente di nuovo sotto il sole!???????#upas - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito dopo onlin… - Wiki_Fred : Sempre in grande spolvero il 'Posto al Sole 24 ore' online nel dare le notizie sulla vita morte e miracoli di Ferry e Mary #upas - alauda20 : #ViaDeiMattiNumero0 Ma perché dura così poco? Potrebbe essere ottimo programma di prima serata!e basta con l'obsoleto ' Un posto al sole'! -