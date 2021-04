Turchia, ‘Donne Magistrato’: “Messe tutte a sedere su quel divano” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Ancora un gesto gravemente offensivo per le donne. Lasciare Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, in posizione defilata e non al posto d’onore durante l’incontro con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel, ha mostrato l’evidente intenzione di calpestare nuovamente la dignità delle donne, proprio durante l’incontro in cui la Presidente ha parlato dei diritti delle donne”. Così in in una nota Isabella Ginefra, presidente edell’Associazione Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I). Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Ancora un gesto gravemente offensivo per le donne. Lasciare Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, in posizione defilata e non al posto d’onore durante l’incontro con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel, ha mostrato l’evidente intenzione di calpestare nuovamente la dignità delle donne, proprio durante l’incontro in cui la Presidente ha parlato dei diritti delle donne”. Così in in una nota Isabella Ginefra, presidente edell’Associazione Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I).

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - peppeprovenzano : #Erdogan prova a umiliare @vonderleyen e, appena qualche giorno fa, ha ritirato la Turchia dalla convenzione contro… - itinagli : C'è molta strada da fare per le donne. In Turchia. Ma non solo. #vonderLeyen #Erdogan - DamianoMondini : RT @valfurla: Erdogan che fa sedere Von Der Leyen sul divano è quello che ha deciso di ritirare la Turchia dalla Convenzione di Istanbul co… - BenecomuneNet : Turchia, Coordinamento Donne Acli: dietro lo sgarbo alla Von der Leyen la preoccupante condizione femminile nel pae… -