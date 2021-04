Tozzi live in acustico L' artista presenterà ' Songs'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Musica, primavera e note in streaming. E Montecarlo ospiterà il primo concerto indi Umberto, cantautore e chitarrista italiano che non ha bisogno di presentazioni, tra gli artisti ...

AndreaRovigatti : @MadameSwann Umberto Tozzi live alla Royal Albert Hall, non l'avrei mai detto - Mauxa : #UmbertoTozzi #Songs in diretta streaming sabato 10 aprile - byH_Leitenbauer : RT @byH_Leitenbauer: @PhenomenonC17 Ciao Cassiopeia??Umberto Tozzi 'Tu'-LIVE ?????? - Papponicolmicr1 : @MadameSwann Il live di Umberto Tozzi ,mitico??????...poi vabbè... Massimo Riva e Solisti, con la Steve Rogers band.. Eravamo pischelli.....???? - 9HUrne5nPVQ7p5h : RT @byH_Leitenbauer: @PhenomenonC17 Ciao Cassiopeia??Umberto Tozzi 'Tu'-LIVE ?????? -

E Montecarlo ospiterà il primo concerto in acustico di Umberto Tozzi, cantautore e chitarrista italiano che non ha bisogno di presentazioni, tra gli artisti ... 'Songs' uno speciale concerto live acustico. Radio Italia sarà la radio ufficiale dell'evento. "Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l'opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico" così Umberto Tozzi commenta lo speciale live. Sabato 10 aprile per la prima volta live dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles). Disponibili online i biglietti in prevendita.