Torino, trovato morto in casa un uomo di 90 anni: ipotesi omicidio. Un uomo di 90 anni è stato trovato morto nella sua casa dai carabinieri nel quartiere di Santa Rita di Torino. L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, è stato verosimilmente colpito con un coltello da cucina. La vittima era sola in casa e l'abitazione, al momento, non sembra essere a soqquadro. Il corpo senza vita dell'anziano, secondo le prime informazioni, è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Tripoli, nel quartiere di Santa Rita del capoluogo piemontese, intorno alle 16.40 di questo pomeriggio, mercoledì 7 aprile.

